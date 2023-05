Tarquinia, lavori in corso sulle strade degli orti di Voltone

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

L’Università Agraria all’opera su alcune strade degli orti di Voltone, in località Marina Velca. Grazie all’opera gratuita della ditta Stefano Mazzinelli, sono infatti in corso lavori mirati ad attappare alcune buche, segnalate negli ultimi tempi da vari ortolani.

Il Consigliere Marcello Maneschi, che sta seguendo i lavori e che si è occupato anche di individuare le situazioni di maggiore criticità su cui intervenire, ha reperito in maniera economica alcuni metri cubi di rapillo, che saranno messi in opera dai mezzi di Mazzinelli.

Si tratta di un intervento tampone volto a rendere più agevole la fruizione della zona per venire incontro alle esigenze dell’utenza, pur rispettando i forti limiti di spesa che gravano sull’Università Agraria per colpa della delicata situazione debitoria presente. Sono inoltre stati avviati i controlli per contrastare la pratica barbara dell’abbandono dei rifiuti presso gli orti. Il Presidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni ed il Consigliere Marcello Maneschi ringraziano la ditta di Stefano Mazzinelli per l’aiuto gratuito e volontario prestato per gli interessi della comunità.