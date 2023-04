Tarquinia, le processioni del Cristo Morto e Cristo Risorto saranno trasmesse in diretta streaming

Ermes WiFi di Giancarlo Milioni, il fornitore di servizi di connessione internet tramite Wi-Fi e Fibra Ottica, anche quest’anno, dal 2014, supporterà la trasmissione in streaming delle tradizionali processioni pasquali di Tarquinia. L’Amministrazione Comunale ha gentilmente concesso l’utilizzo della Sala Consiliare del Palazzo del Comune per la realizzazione dei programmi.

Venerdì 7 Aprile, a partire dalle ore 21:00, sarà possibile assistere in diretta video alla Processione del Cristo Morto, con una durata prevista di 1 ora e 30 minuti. Successivamente, nel giorno di Pasqua, Domenica 9 Aprile, lo streaming per la Processione del Cristo Risorto avrà inizio alle ore 17:00, con una durata stimata di 2 ore e 15 minuti.

Per fruire delle trasmissioni in diretta degli eventi religiosi e immergersi nelle tradizioni culturali di Tarquinia, gli interessati possono collegarsi al sito www.ermeswifi.it per partecipare virtualmente a queste celebrazioni solenni, che rappresentano un momento di profonda spiritualità e di riscoperta delle radici storiche della città.

Oltre ad essere un veicolo indiretto di promozione turistica la diretta streaming delle processioni di Tarquinia, che si tengono il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua, rappresenta un’opportunità unica per condividere la bellezza e l’intensità di questi eventi con un pubblico globale. Infatti attraverso la piattaforma offerta da Ermes WiFi, anche chi si trova lontano dal luogo delle celebrazioni, o chi è impossibilitato a partecipare fisicamente per ragioni di salute, può sentirsi parte integrante della comunità e celebrare insieme la Pasqua.

Ermes WiFi ringrazia per la collaborazione il Comune di Tarquinia, le Associazioni Fratelli del Cristo Risorto, Semi di Pace e Oltrepensiero, l’AVIS Comunale di Tarquinia, l’Agenzia Viaggi Bibi Travel , l’Agenzia Immobiliare Cannucci, le Famiglie Luigi Timperi e Luigi Giannessi.