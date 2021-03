Tarquinia Lido, al Riva Blues un tris di MiniBox per una Pasqua speciale… da asporto

Riceviamo e pubblichiamo

Una Pasqua all’insegna del gusto con il Riva Blues: in attesa di poter tornare ad accogliere clienti ai tavoli del in riva al mare a Tarquinia Lido, lo staff non si perde d’animo e propone una serie di minibox da asporto per le festività pasquali.

Triplice scelta per venire incontro a tutte le esigenze. Si parte del Minibox Burger: con 7 euro direttamente sulle tavole della propria abitazione un burger con patatine fritte e cocacola.

Poi una doppia opzione. Nel Mini Box 1, al prezzo di 20 euro, si trova il primo – a scelta tra tagliolini “Boscaiolo” e gnocchetti radicchio, gorgonzola e noci –, un secondo di frittura di calamari, moscardini e paranza e il dolce.

All’interno del Mini Box 2, invece, un antipasto a scelta tra Giardino di mare e Sapori di Maremma, quindi un primo a scelta tra tagliolini “Boscaiolo” e gnocchetti radicchio, gorgonzola e noci, un secondo di frittura di calamari, moscardini e paranza e il dolce. Insomma, una proposta a tutto tondo per vivere una Pasqua comunque gustosa, anche se ancora priva dei festeggiamenti a cui eravamo abituati a che speriamo di ritrovare al più presto. Per ogni informazione e per prenotare è possibile contattare il 389 1017522.