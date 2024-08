Tarquinia, l’OP Horta compie 15 anni: oggi è un punto fermo del tessuto economico locale

(f.e.) La Horta, una delle organizzazioni tra produttori più produttive e longeve di Tarquinia spegne quindici candeline. Era infatti il 5 agosto del 2009 quando i nove soci fondatori hanno dato vita alla Horta che con gli anni e nel tempo è cresciuta in maniera esponenziale divenendo un punto fermo del tessuto economico locale.

Riconosciuta ufficialmente come Op il 25 gennaio 2010 ha visto succedersi alla guida tre Presidenti: il primo Graziano De Guidi a cui è succeduto Alessio Centini ed infine il Presidente attuale Claudio Luccioli. Le aziende agricole aderenti coprono l’areale di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania; gli ettari impegnati sono passati dai 340 iniziali ai 794 attuali. Anche il fatturato è cresciuto in maniera esponenziale: nel 2010 era € 2.608.000, oggi, nel 2024, € 16.394.500.

Aziende agricole fortemente specializzate nella produzione di anguria e melone rifornendo le maggiori GDO italiane. Prodotti di qualità che godono delle certificazioni Biologico, Global Gap e Grasp. Per il settore del pomodoro da industria va evidenziata la scelta lungimirante di acquisire le quote sociali del gruppo Conserve Italia diventando negli anni i principali fornitori nello stabilimento di Albinia. Per la campagna 2024 il cda ha organizzato una premialità “Pomodoro d’oro” al miglior produttore in termini di qualità del prodotto conferito alle industrie.

Il CDA ringrazia i dipendenti dell’OP che in questi anni hanno lavorato in maniera encomiabile al raggiungimento dei risultati ottenuti. Un traguardo importante per una OP che ha intenzione di continuare a crescere, producendo ortaggi di qualità fortemente apprezzati dal mercato.