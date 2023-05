Tarquinia, l’UDC attacca Giulivi: “La rimodulazione delle deleghe è la ricetta della maionese”

Riceviamo dall’UDC di Tarquinia e pubblichiamo

Udite… Udite… L’Onnipotente Giulivi sarà anche organizzatore e programmatore degli eventi estivi 2023, evidentemente la manifestazione fieristica non ha fatto bene al primo cittadino.

È troppo grande la voglia di affacciarsi al balcone, pardon alla finestra, imbastendo un pastrocchio di deleghe che si fa anche fatica a capirlo. Abbiamo l’impressione che la reale voglia di aprire le danze l’abbia lui. Però caro Giulivi la musica è cambiata. Ed è cambiata così tanto che lei come ballerino va fuori tempo.

Parla di calendario estivo, di organizzazione di eventi, ad oggi nelle Sue mani, ignorando che siamo in una fase avanzata della stagione. Chissà i progettisti da mesi al lavoro e le ditte incaricate dell’esecuzione degli eventi individuati e contattati da un Assessore non più referente cosa ne pensano?! Una panzana colossale.

Dal suo decreto sindacale di rimodulazione delle deleghe leggiamo la ricetta di una bella maionese che Lei ha provato a fare ma le è impazzita tra le mani, per carità qualcuno proverà ugualmente ad intenderci il pane. Noi non siamo in campagna elettorale come sembra voglia fare viceversa lei, però anche per fare campagna elettorale occorrono argomenti e azioni chiare e concrete e non raccogliere pettegolezzi e pezzi. Magari essere un po’ meno Marchese del Giglio non potrà farle che bene.