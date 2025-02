Tarquinia, martedì 4 febbraio un incontro per approfondire la situazione in Palestina e Israele

Un approfondimento sulla situazione in Palestina e Israele, con il contributo di esperti e testimoni diretti: è quanto in programma martedì 4 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, grazie all’incontro patrocinato dal Comune di Tarquinia e organizzato in collaborazione con l’ANPI sezione Tarquinia “10 giugno 1944”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di AssoPacePalestina; Moni Ovadia, drammaturgo e attivista; e Yusef Salman, presidente della Comunità Palestinese del Lazio. A moderare l’incontro sarà Adriana Sabbatini, attivista per i diritti umani e vicepresidente dell’ANPI Tarquinia.

Le testimonianze dirette e il contesto storico

Durante l’incontro verranno analizzati gli eventi che hanno caratterizzato il conflitto degli ultimi quindici mesi, con particolare attenzione alle conseguenze per la popolazione civile. Luisa Morgantini, di recente rientrata dai Territori Palestinesi occupati, condividerà la sua esperienza sul campo, avendo assistito personalmente alle incursioni militari e alla difficile situazione umanitaria. Moni Ovadia e Yusef Salman offriranno prospettive complementari, esplorando il contesto storico e politico del conflitto e il ruolo della comunità internazionale nella gestione della crisi.

Un’occasione per approfondire le dinamiche del conflitto

L’incontro rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le radici del conflitto israelo-palestinese, le implicazioni geopolitiche e le possibili prospettive future. Si discuterà dell’attacco del 7 ottobre, delle reazioni internazionali e delle violazioni del diritto umanitario, cercando di offrire una visione più ampia e articolata sulla questione.

Incontro su Palestina e Israele

Data: Martedì 4 febbraio 2025, ore 17:00

Luogo: Sala Consiliare del Comune di Tarquinia

Ospiti: