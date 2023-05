Tarquinia, Matteo Costa si dimette da consigliere comunale

La convocazione per il consiglio comunale del prossimo 29 maggio da parte del presidente del consiglio comunale di Tarquinia, Federica Guiducci, conferma una voce politica che già ieri circolava in città: il consigliere comunale Matteo Costa ha rassegnato le proprie dimissioni e sarà sostituito sugli scranni di piazza Matteotti da Manrico Lodi.

La notizia giunge a sorpresa e non sono note, per ora, le motivazioni che hanno portato Costa alla rinuncia all’incarico, lui che negli anni scorsi era stato anche consigliere provinciale. Da capire, insomma, se si tratti di motivazioni personali o se la decisione sia legata alle recente vicende in seno all’amministrazione, con la revoca dell’assessore Tosoni da parte del sindaco.