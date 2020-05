Tarquinia, nasce l’associazione strutture extralberghiere

Riceviamo da Atexa e pubblichiamo

#iorestoacasa ma #nonrestofermo. Partendo da questo motto, abbiamo voluto approfittare di questo momento di stasi, causato dall’emergenza covid-19, per dare vita ad ATEXA (associazione tarquiniese extralberghieri) in rappresentanza delle strutture turistiche che operano sia in forma imprenditoriale che non.

Si tratta di un momento molto importante perché riteniamo che il settore extralberghiero ed il relativo indotto costituiscano una realtà concreta e insostituibile di accoglienza informale, familiare e genuina, caratteristica imprescindibile di questo tipo di ospitalità che si sta sviluppando e strutturando in particolare nelle località turistiche più famose e prestigiose d’Italia e del mondo, tra le quali non può mancare Tarquinia, con un patrimonio ricchissimo fatto di natura, paesaggi, arte e tradizioni. Un tesoro in grado di sorprendere, che merita di essere scoperto.

Il settore extralberghiero a Tarquinia conta oltre 300 posti letto. Nelle strutture di ATEXA si può respirare l’aria di una sana e autentica accoglienza alloggiando in piccole strutture a gestione famigliare, dislocate tra il centro medievale di Corneto (l’antica Tarquinia), la splendida campagna della maremma laziale ed il litorale. Albergo Diffuso, B&B, Guest House e Case Vacanza situate nei palazzi storici, per offrire agli ospiti l’esperienza di vita del centro storico medievale di Tarquinia; Casali di Campagna immersi nella natura incontaminata per una vacanza all’insegna del relax e delle attività all’area aperta; B&B e Case Vacanza lungo il litorale, per chi ama svegliarsi con il rumore ed il profumo del mare.

Il ruolo di ATEXA

Attraverso una metodologica azione di proposta e partecipazione attiva, ATEXA rappresenterà la voce del sistema ricettivo del turismo individuale e familiare, ponendo anche l’attenzione sulle priorità del territorio, svolgendo una continua azione di informazione, comunicazione e formazione finalizzata alla crescita qualitativa degli operatori del settore attraverso consulenze, convenzioni, organizzazione di specifiche iniziative anche di promozione territoriale e di utilizzo ottimale dei social network.

L’Unione fa la forza

Nelle azioni messe in campo, ATEXA desidera avere un confronto costruttivo e costante con le altre strutture alberghiere di Tarquinia e, insieme a queste ultime, con l’amministrazione comunale.

L’entusiasmo iniziale è forte, occorre essere uniti per dare forza a un settore strategico costituito da piccole realtà che deve contribuire, con l’apporto di tutti gli associati, allo sviluppo turistico del territorio del Comune di Tarquinia attraverso la promozione del borgo medievale, dello straordinario patrimonio archeologico etrusco rappresentato dal Museo Nazionale e dalla Necropoli di Monterozzi (patrimonio mondiale dell’umanità), dell’oasi naturalistica delle Saline di Tarquinia, del Lido e della meravigliosa Campagna della Maremma Laziale.

Cosa cambierà

L’obbiettivo è quello di continuare ad offrire il calore famigliare in un territorio sicuro, ricco di cultura, bellezza e gioia di vivere.

Ci siamo adattati alle regole di “accoglienza sicura” per offrire ambienti sani, servizi efficienti ed organizzati, rispettosi dell’ambiente, adeguandoci alle nuove disposizioni anti covid-19.

Cambierà la comunicazione: più efficienza, rivolgendoci direttamente al nostro ospite cercando quando possibile di evitare le grandi OTA multinazionali riuscendo a proporre tariffe più vantaggiose per gli ospiti; più modernità, con varie proposte piacevoli ed istruttive per il tempo libero.

Sul tavolo di lavoro ci sono già delle proposte concrete: alcune studiate in collaborazione con le guide autorizzate del territorio, sia per quanto riguarda le visite guidate ai siti storici che per le escursioni naturalistiche. Altre collaborazioni riguarderanno attività per bambini, serate a tema, attività all’aperto. I nostri ospiti potranno scegliere in autonomia sia la struttura in cui alloggiare che le attività da svolgere oppure potranno acquistare un pacchetto vacanza tramite un tour operator specializzato con cui stiamo per concludere un accordo di collaborazione.

La nostra associazione è aperta a tutte le strutture extralberghiere situate nel vasto territorio di Tarquinia. Per coloro che non hanno ancora aderito, è possibile farlo inviando una mail a atexatarquinia@gmail.com