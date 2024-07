Tarquinia, nel weekend la dodicesima edizione della Sagra del Melone

Riceviamo e pubblichiamo

A Tarquinia la 12esima sagra del melone. Organizzata dal comitato di quartiere San martino, la festa si terrà venerdì 19 e sabato 20 luglio, dalle 20, nel centro storico della città etrusca.

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Sagra del Melone. Il quartiere di San Martino di nuovo protagonista dell’estate tarquiniese. Dopo l’incredibile ed inaspettato successo ottenuto nelle passate edizioni, torna, venerdì 19 e sabato 20 luglio, un appuntamento unico ed inimitabile. Venerdì 19 luglio, alle ore 18, prima dell’avvio della Sagra, la celebrazione eucaristica in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori.

Ad organizzare il tutto per il dodicesimo anno consecutivo il Comitato di quartiere San Martino in collaborazione con il comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia e con il patrocinio dell’Università Agraria. L’intero ricavato sarà utilizzato per i lavori di restauro della chiesa.

Due giorni densi di appuntamenti animeranno l’estate del centro storico proponendomusica, balli e tante delizie culinarie. Un’occasione unica per far conoscere ai tanti visitatori alcuni degli angoli più suggestivi della città e per promuovere il prodotto principale dei terreni locali. Il melone infatti si ergerà ad assoluto protagonista sfoggiando tutta la sua bontà. Con un menù a prezzi popolarissimi sarà possibile degustare della ottima carne accompagnata da un gustoso melone ed è previsto un menù dedicato anche ai più piccoli. La parte culinaria sarà curata dall’associazione “Gli sparatori”.

Tra un piatto e l’altro tanta ottima musica live. Venerdì sera sul palco di Piazza San Martino i Soreta & Kamorra; sabato Isa & Giò. Èprevista inoltre la partecipazione dei ballerini della Royal Talent Academy.

“Una festa che è divenuta oramai appuntamento fisso dell’estate tarquiniese. – spiegano gli organizzatori – La semplicità è l’arma vincente di questo evento, rimasto uno dei pochi appuntamenti veramente popolani. Con poche risorse e senza chiedere nessun contributo agli Enti pubblici, ma con una grande passione messa in campo dai volontari, si riescono a portare in piazza ogni anno tantissime persone”.

Un lavoro certosino che prosegue da oltre due mesi. “Ancora una volta dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita. Il centro storico è il luogo adatto per realizzare questo tipo di manifestazioni. Invitiamo tutti ad accorrere numerosi. Non rimarrete assolutamente delusi”. La sagra del melone ogni anno unisce la tradizione culinaria ed enogastronomica del territorio alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città creando un mix vincente capace ogni anno di attrarre decine e decine di visitatori.