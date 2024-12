Tarquinia, oggi 29 dicembre il Presepe Vivente

Dopo il rinvio forzato della prima giornata a causa del forte vento, torna oggi, 29 dicembre, il presepe vivente di Tarquinia, pronto ad accogliere visitatori dalle 17 alle 19, offrendo un’esperienza immersiva nel quartiere medievale di San Martino. La rappresentazione, arricchita da un nuovo percorso che si snoda tra le vie e le piazze del centro storico, coinvolge centinaia di figuranti e propone scenografie curate nei dettagli.

Sapori locali lungo il percorso

Come da tradizione, il presepe vivente non è solo un viaggio nella storia, ma anche un’occasione per gustare i prodotti tipici del territorio: bruschette con olio locale, caldarroste, zuppa al farro, vino rosso, miele e formaggi saranno offerti lungo il percorso, creando un connubio tra cultura e gastronomia. L’ingresso ha un costo di 5 euro, con biglietti disponibili sia alle casse in piazza Giacomo Matteotti sia online al link dedicato. L’accesso è gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

Un evento di grande rilevanza culturale e istituzionale

Il presepe vivente di Tarquinia è organizzato dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il supporto del Comune e la collaborazione del Comitato quartiere di San Martino. L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.