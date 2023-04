Tarquinia, pronte due petizioni (online e cartacea) per chiedere difesa e potenziamento dell’ospedale

Due petizioni per rafforzare l’unione cittadina e sensibilizzare l’opinione pubblica verso una difesa e rafforzamento della struttura ospedaliera di Tarquinia: dopo la manifestazione della settimana scorsa, il comitato spontaneo di cittadini “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” pone in essere altre iniziative per dimostrare, in modo particolare alla ASL, quanto il territorio abbia bisogno della struttura e sia intenzionato a scendere in campo per vederla potenziata e non indebolita.

Una petizione digitale è stata attivata già da qualche giorno e ha raggiunto a oggi oltre 900 firme – qui il link per sottoscriverla – mentre da questo pomeriggio volontari del comitato si alterneranno in vari luoghi della città per iniziare la raccolta cartacea.

In particolare, il testo della petizione esprime la volontà, da parte dei cittadini, di chiedere “il ripristino in tempi rapidi ed efficaci della piena funzionalità dei laboratori, degli ambulatori specialistici, della radiologia e dei reparti ivi compreso il reparto di Ortopedia; la garanzia, per tutti i cittadini, della certezza della prevenzione e della cura; la concreta attivazione dei 90 posti letto previsti dall’attuale Atto Aziendale e dai precedenti Atti; l’assunzione del personale necessario per garantire i 90 posti letto; la valorizzazione della professionalità dei tanti bravi operatori dell’ospedale e del territorio da tempo mortificata poiché si è impedito loro, con scelte sbagliate, di operare in modi e tempi efficaci; il completamento, in tempi rapidi, dei lavori di adeguamento alle norme antisismiche di tutta la struttura; l’esecuzione, in tempi accettabili, degli urgenti lavori di adeguamento delle sale operatorie e del Pronto Soccorso”