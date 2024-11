Tarquinia, “prova generale” per il ritorno del mercato settimanale nel centro storico: il 27 novembre cambi alla viabilità

Una “prova generale” per riportare il mercato settimanale al centro storico: è quanto avverrà a Tarquinia il prossimo 27 novembre – naturalmente mercoledì – ma in orario pomeridiano, compatibilmente agli impegni degli operatori.

La decisione è stata presa in occasione di una riunione con gli operatori del Commercio in Aree Pubbliche per illustrare la planimetria del mercato settimanale del mercoledì, settore alimentare e non alimentare, da posizionare in piazza Nazionale, via F. Cavallotti e piazza G. Matteotti: decisione poi ratificata in un’ordinanza pubblicata il 22 novembre.

Alcune modifiche, infatti, “richiedono necessariamente una prova con i mezzi ad uso degli operatori”, per la quale sono state perciò stabilite alcune modifiche a transito e sosta nelle aree interessate. Nel dettaglio, divieto di transito e sosta – con rimozione forzata dei veicoli, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacita motoria – il giorno 27 novembre 2024 dalle 13 alle 17, in piazza Nazionale e corso Vittorio Emanuele. Divieto di transito, nella stessa fascia oraria, in via delle Torri, tratto compreso tra via San Pancrazio e corso V. Emanuele. Sarà modificato anche l’orario di attivazione dell’area pedonale urbana di corso Vittorio Emanuele, con il semaforo che sarà rosso dalle 13 alle 17.