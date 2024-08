Tarquinia, pubblicato l’avviso per individuare le famiglie che possono beneficiare del bonus centri estivi 2024

Riceviamo dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Tarquinia Enrico Leoni e pubblichiamo

“Pubblicato l’avviso per l’individuazione delle famiglie che potranno beneficiare del bonus a rimborso delle spese sostenute nei centri estivi 2024”. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali del Comune di Tarquinia Enrico Leoni.

“Facendo riferimento al decreto per il finanziamento firmato il 26 luglio dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità in favore dei comuni italiani – prosegue l’assessore Leoni -, con la delibera di Giunta comunale 130 del 1° agosto, abbiamo approvato l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie che hanno avuto le necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo d’interruzione delle attività scolastiche per i bambini e i ragazzi, di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni”.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Tarquinia entro le 12 del 31 dicembre 2024, utilizzando l’apposito modulo e allegando la documentazione attestante il pagamento delle rette sostenute. La richiesta andrà inviata esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.tarquinia.vt.it. Solo in caso d’indisponibilità della Pec, la domanda cartacea potrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Tarquinia, negli orari di apertura al pubblico. Per scaricare il modulo, conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso e i criteri di assegnazione del contributo, occorre consultare il sito istituzionale del Comune di Tarquinia, www.comune.tarquinia.vt.it, nella sezione “Avvisi, notizie e comunicati”.