Tarquinia, quarta “creatura” editoriale per Massimo Marzi: disponibile la sua opera sulla responsabilità sociale d’impresa

La responsabilità sociale d’impresa e l’importanza che essa riveste nella capacità aziendale di raggiungere vantaggi competitivi sono i temi cardine del quarto libero del tarquiniese Massimo Marzi, disponibile sulle piattaforme digitali.

“Le imprese, negli ultimi decenni, hanno capito che la loro sopravvivenza ed il raggiungimento del successo nei mercati internazionali non si esaurisce attraverso il raggiungimento di buone performance in termini di profitto, ma anche attraverso l’assolvimento di impegni di natura sociale. – spiega Massimo nella sinossi del volume – Questo è dovuto al mutamento del quadro sociale e culturale di riferimento, che vede l’opinione pubblica sempre meno disposta a delegare in modo esclusivo il compimento di determinate tematiche sociali ai soggetti politici, facendo così nascere una nuova “cultura di impresa” denominata: responsabilità sociale di impresa (RSI). Il libro ripercorre l’evoluzione del concetto di RSI in un’ottica di sostenibilità ambientale ed evidenzia i vantaggi competitivi per le imprese socialmente responsabili”.

Come detto, “La Responsabilità Sociale d’Impresa in un’ottica di sostenibilità ambientale” – questo il titolo del volume – è la quarta pubblicazione a firma di Marzi, dopo le precedenti esperienze che spaziano dall’economia circolare alle dinamiche negli ambienti di lavoro, sino all’esordio con “Il Sindaco in Italia, dall’unità ad oggi. Dinamiche di trasformazione nella politica locale”.