Tarquinia rende omaggio a Luigi Polsini: concerto commemorativo al Teatro Rossella Falk

Tarquinia si prepara a rendere omaggio a Luigi Polsini, musicista, compositore, studioso e consulente musicale Rai scomparso la scorsa estate. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18, presso il Teatro comunale Rossella Falk, dove la città si riunirà per un concerto commemorativo dedicato a una figura che ha lasciato un segno nel panorama musicale e culturale italiano.
L’iniziativa intende celebrare non solo il percorso artistico di Polsini, ma anche il suo legame costante con Tarquinia, rimasto vivo nel corso degli anni nonostante i numerosi impegni professionali a livello nazionale.
Sul palco artisti e colleghi per un programma ricco e variegato
Nel corso della serata si alterneranno numerosi artisti che hanno incrociato il cammino umano e professionale di Polsini. Il programma proporrà un repertorio articolato, pensato come riflesso della pluralità di linguaggi musicali e interessi che hanno caratterizzato la sua attività.
L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0766 849 282, necessaria per consentire una corretta gestione degli accessi in sala.
Ricevi le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto
Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Iscriviti.