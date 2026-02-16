Tarquinia rende omaggio a Luigi Polsini: concerto commemorativo al Teatro Rossella Falk

Tarquinia si prepara a rendere omaggio a Luigi Polsini, musicista, compositore, studioso e consulente musicale Rai scomparso la scorsa estate. L’appuntamento è per sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18, presso il Teatro comunale Rossella Falk, dove la città si riunirà per un concerto commemorativo dedicato a una figura che ha lasciato un segno nel panorama musicale e culturale italiano.

L’iniziativa intende celebrare non solo il percorso artistico di Polsini, ma anche il suo legame costante con Tarquinia, rimasto vivo nel corso degli anni nonostante i numerosi impegni professionali a livello nazionale.

Sul palco artisti e colleghi per un programma ricco e variegato

Nel corso della serata si alterneranno numerosi artisti che hanno incrociato il cammino umano e professionale di Polsini. Il programma proporrà un repertorio articolato, pensato come riflesso della pluralità di linguaggi musicali e interessi che hanno caratterizzato la sua attività.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è richiesta la prenotazione telefonica al numero 0766 849 282, necessaria per consentire una corretta gestione degli accessi in sala.