Tarquinia, richiesta di accesso agli atti da parte di SI in merito ai bilanci dell’Università Agraria

Una richiesta di accesso agli atti, in particolare al rendiconto generale della gestione per l’esercizio finanziario delle annualità 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dell’Università Agraria di Tarquinia con i relativi allegati: è quanto inoltrato all’ente di via Garibaldi da parte del circolo tarquiniese di Sinistra Italiana.

Lo comunica il circolo stesso in una nota, in cui chiarisce di voler studiare i documenti perchè ritengono “che sia un atto dovuto che le forze politiche ma sopratutto i cittadini siano informati del contenuto di quei bilanci e i pareri che l’accompagnano”.