Tarquinia, sabato 11 luglio torna l’APERIfamily al Capolinea Caffé, tra zucchero filato, marshmallow e spritz etrusco!

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Torna l’APERIfamily, l’aperitivo senza pensieri del Capolinea Caffè. Sabato 11 luglio l’Alberata Dante Alighieri, a Tarquinia, diventa il posto perfetto per adulti e bambini, con la consueta atmosfera di relax di uno degli angoli più belli della città e tante idee e iniziative per rendere il sabato ancora più speciale.

Innanzitutto, la doppia ricetta speciale: quella per gli adulti, con l’opzione drink + 3 finger a sei euro, e quella per bambini, con un pezzo di pizza margherita, un tramezzino, un nuggets mini cotoletta, anche in questo caso a sei euro. Ma per i più piccoli sono previste sorprese speciali, sia dolcissime, con marshmallow e zucchero filato in collaborazione con l’Enoteca La Velca, sia divertentissime, con la vivacità di Konsu Animazione a partire dalle 21 e 45. Insomma, non manca nulla, soprattutto in tema di gusto, con i cocktail sempre al top del Capolinea Caffè: che per la stagione propone anche tutta una serie di idee home made in salsa tarquiniese, valorizzando i prodotti locali e ispirandosi a nomi legatissimi alla città, dal Vitelleschi al Fronte dell’Ozio al Vipereschi. Senza dimenticare lo Spritz Etrusco, la cui anima è lo spumante brut della Tenuta Sant’Isidoro. Per sabato, insomma, ci sono troppe ragione per non mancare: e per chi ha già deciso di esserci, il consiglio è di prenotare!