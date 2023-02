Tarquinia, sabato 4 marzo in città le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Sabato 4 marzo 2023 saranno la cultura ed il talento ad affacciarsi nella città di Tarquinia in occasione delle semifinali per le Macro Aree Centro e Nord. Il Teatro Comunale Rossella Falk è stato infatti messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per ospitare i ragazzi che sosterranno la prova, nella quattordicesima edizione delle Olimpiadi dedicate alla promozione della Cultura e del Talento.

Il Sindaco Giulivi aprirà la giornata salutando i partecipanti prima dell’avvio della prova che si costituirà nello svolgimento di sei test a risposta multipla, ognuno composto da sedici quesiti, che spazieranno variamente tra materie quali letteratura italiana ed internazionale, educazione civica, istituzioni ed attualità italiana ed internazionale, storia dell’arte, scienze, storia e geografia mondiale ed una prova musicale. In questa occasione il Comune di Tarquinia si farà anche partecipe dell’accoglienza di ragazzi ed accompagnatori prevedendo visite guidate che interesseranno sia il centro storico che il Museo Nazionale Etrusco, avvalendosi del supporto di guide locali.

Le Olimpiadi della Cultura e del Talento costituiscono un concorso culturale su base nazionale dedicato alle scuole secondarie di secondo grado. Nato nel 2009, dall’intuizione di Daniele Ceccarelli, l’associazione ha negli anni ottenuto numerosi riconoscimenti fino a ricevere nel 2014 una medaglia di Rappresentanza del Presidente emerito della Repubblica, Onorevole Giorgio Napolitano “a testimonianza del reale apprezzamento della massima carica dello Stato per il concorso”.

L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di ospitare un’iniziativa che coltiva e promuove il talento nazionale, proponendosi come luogo di un’accoglienza che diventa occasione di promozione per lo sviluppo culturale delle nuove generazioni, quelle che andranno a costituire le basi fondanti delle nostre risorse intellettuali future.