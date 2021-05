Tarquinia, sabato 8 maggio la Croce Rossa celebra il suo anniversario con un webinar

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia e pubblichiamo

La Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno, quest’anno non potrà essere una festa ma la celebrazione dell’enorme sforzo dei Volontari della Croce Rossa Italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta.

Inarrestabile è stato dall’inizio della pandemia, l’operato della Croce Rossa su tutti i fronti, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”. Oltre all’enorme attività sul fronte del Coronavirus e l’attuale impegno nella campagna vaccinale, nei drive test, ha provveduto a consegnare pacchi alimentari e buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà.

Per celebrare la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia è lieta di invitare la cittadinanza ad un webinar dal titolo “Cosa fa la C.R.I? Le mille facce di Croce Rossa”.

Durante il webinar non solo verranno illustrate le molteplici attività svolte dal Comitato di Tarquinia ma ci sarà anche un’importante lezione Informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Le 10 Regole comportamentali per il sonno sicuro del lattante per ridurre i rischi della SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).

Ci sarà inoltre la possibilità da parte dei cittadini di interagire con domande e chiarimenti direttamente con l’Istruttrice. Vi aspettiamo dunque numerosi sulla piattaforma MEET sabato 8 maggio 2021 dalle ore 16:00. Sulla locandina troverete il Link per partecipare e i relatori che interverranno. Grazie anticipatamente a quanti vorranno condividere con noi Volontari una giornata così importante!