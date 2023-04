Tarquinia, sabato scorso la manifestazione di apertura della stagione su pista dell’atletica leggera

Riceviamo da Atletica ’90 Tarquinia e pubblichiamo

Intensa giornata di gare sabato 1 aprile sulla pista comunale F. Guidozzi di Tarquinia per la manifestazione di apertura su pista. 374 atleti dalle categorie esordienti agli assoluti hanno dato vita alla manifestazione con gare dai 50 mt e salto in lungo esordienti, 60mt 600mt e lancio del peso ragazzi e ragazze, 80 mt 600mt e salto in lungo cadetti e cadetti , 100mt e 800mt allievi juniores e assoluti maschili e femminili.

Come Atletica 90 Tarquinia abbiamo partecipato con 45 atleti. Per i nostri portacolori in evidenza i risultati di Carlotta Parrucci che vince i 600mt in 1’44”53 categoria cadette migliorando di 4 secondi il proprio personale , di Petronilla Daveri nel peso ragazze seconda con 6,62 mt migliorandosi di oltre un metro e di Serena Ianniello che vince la gara dei 60 mt ragazze. Buoni piazzamenti per Dafne Capitani terza negli 800mt donne, Luca Pandolfi quinto negli 800mt uomini, Tommaso Mancini terzo nel peso ragazzi. Nelle categorie esordienti in evidenza Lorenzo Fattori e Marta Brunori secondi nei 50mt e nel lungo categoria ES8, Flavio Aiello Belardinelli secondo nei 50mt, Davide Colatriano secondo nel salto in lungo cat ES5. I risultati completi si possono trovare a questo link.