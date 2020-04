Tarquinia, Semi di Pace consegna 200 gelati al personale dell’ospedale

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri mattina, il presidente dell’associazione umanitaria Semi di Pace Luca Bondi e la presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Tarquinia Paola De Costanzo, si sono recati presso l’ospedale di Tarquinia per offrire in dono, a tutto il personale sanitario, amministrativo dell’ospedale e del distretto, 200 gelati.

Un gesto semplice che ha voluto testimoniare la vicinanza, la stima e il ringraziamento per tutti gli operatori in campo, in un momento di grande difficoltà e dolore per l’Italia e per il Mondo.

Il direttore sanitario, Dr. Antonio Pellicciotti, il direttore del distretto A, Dr.ssa Manuela Oliviero, i medici e gli infermieri hanno accolto la delegazione delle due organizzazioni esprimendo la gratitudine più sentita. Basta poco per far sentire l’appoggio e il sostegno a chi, con umiltà, con senso di responsabilità e del dovere, svolge il proprio servizio alla collettività. Semi di Pace e Croce Rossa Italiana, insieme per essere prossimi con chi si trova nel bisogno.