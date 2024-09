Tarquinia, Semi di Pace promuove corsi di lingua italiana

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

Semi di Pace invita coloro che vivono a Tarquinia o nei dintorni e non conoscono la lingua italiana a frequentare un corso gratuito di italiano, perché solo tra persone in grado di dialogare e confrontarsi è possibile una serena e pacifica convivenza che riconosca e rispetti le reciproche differenze culturali e le specificità identitarie.

I corsi saranno svolti a Tarquinia nella nuova sede presso la Stazione ferroviaria, a partire dal mese di ottobre e saranno strutturati in moduli di 60 ore ciascuno; sono previste anche ore aggiuntive di conversazione e attività culturali volte all’approfondimento della cultura e della civiltà italiana.

Per organizzare i corsi secondo le diverse necessità dei partecipanti e programmare gli spazi e gli orari, abbiamo bisogno di alcune informazioni; perciò, ti invitiamo a compilare il modulo di iscrizione che si può ritirare presso Semi di Pace (Località Vigna del Piano snc, Tarquinia) dove troverai un volontario che ti aiuterà a compilarlo, oppure puoi scaricarlo dal sito https://www.semidipace.it/: corsi di italiano. Il modulo compilato deve essere consegnato alla segreteria di Semi di Pace, oppure inviato per posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@semidipace.org. Per informazioni: 0766842709 – 3480468775.