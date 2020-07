Tarquinia si prepara ad accogliere il nuovo vescovo

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Tarquinia si prepara ad accogliere il suo nuovo Vescovo, S.E. Mons. Gianrico Ruzza. Domenica prossima, 26 luglio, il presule compirà il primo atto del suo ministero di Pastore della Chiesa di Civitavecchia-Tarquinia – che inizierà ufficialmente sabato prossimo a Civitavecchia – visitando la Città e celebrando l’Eucaristia nel Duomo di Santa Margherita. Il programma è necessariamente ridotto all’essenziale, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, ma anche ricco di significato. Esso si articolerà in due momenti.

Anzitutto l’accoglienza ufficiale del Vescovo presso il Palazzo di Città. A riceverlo, alle 10.30, sarà il Sindaco Alessandro Giulivi, insieme ad una rappresentanza delle autorità civili e militari. Il primo cittadino, a nome della popolazione, rivolgerà a mons. Ruzza un indirizzo di saluto e di benvenuto nella sala del Consiglio Comunale.

Alle 11.30 è quindi in programma la Solenne Celebrazione Eucaristica nel Duomo. Ad attendere il Vescovo, sul portone della Concattedrale, sarà mons. Rinaldo Copponi; poi il Vescovo entrerà processionalmente in Chiesa e benedirà i fedeli presenti con l’acqua lustrale. Subito dopo presiederà la Messa, con il concorso di tutte le parrocchie della Città. I canti saranno eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo. Il servizio liturgico sarà svolto dai Frati Francescani dell’Immacolata. In ragione delle disposizioni vigenti, l’accesso in Chiesa sarà consentito dal solo portone laterale, indossando le mascherine, disinfettando le mani e nel limite dei posti a sedere disponibili. Per consentire comunque una più ampia partecipazione il rito sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social del Comune di Tarquinia.