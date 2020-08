Tarquinia si prepara al DiVino Etrusco: ecco i ristoranti e la loro proposta di street food

Il centro storico di Tarquinia che diventa una grande tavola imbandita, con idee e intuizioni che prendono la forma del cibo: il DiVino Etrusco è anche questo. Oltre all’aspetto enologico, con le degustazioni delle oltre 30 cantine provenienti dalle realtà territoriale della Dodecapoli Etrusca, la kermesse più nota dell’estate tarquiniese è pronta a regalare ai visitatori dal 19 al 23 agosto una scelta incredibile di curiose e stuzzicanti opzioni di street food.

Protagonisti assoluti sono i ristoranti, naturalmente, che oltre a garantire il tradizionale servizio al tavolo, trasportano quella professionalità in cucina, quell’accoglienza in sala e la passione per il proprio lavoro sulla strada, studiando appositamente per l’occasione primizie da proporre a chi viene a viversi il DiVino.

Sono quindici, in totale, i ristoratori che hanno predisposto menu o proposte dedicate per l’occasione, spaziando dalla tradizione al gourmet, dalla tipicità alla fantasia: ogni angolo della città, insomma, si anima non solo con i tavoli dove sarà possibile vivere la festa del DiVino ospiti di una delle tante attività cittadine, ma anche dei banchetti appositi in cui assaggiare le varie proposte, qui sotto elencate.

L’edizione 2020 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle Meraviglie” della Regione Lazio, è organizzata dal Comune di Tarquinia con la collaborazione della Proloco Tarquinia e la Direzione museale del Lazio e con il patrocinio della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio di Viterbo.