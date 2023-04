Tarquinia, soddisfazione dell’Università Agraria per la Pasquetta alla Roccaccia

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

La Roccaccia è stata una meta molto gettonata nella Pasquetta appena trascorsa: parecchie famiglie, nonchè gruppi, hanno scelto l’area pic nic dell’Università Agraria per la loro scampagnata tradizionale.

Successo dunque per l’idea del Vicepresidente Alessandro Sacripanti di organizzare sorveglianza, servizi igienici ed assistenza in questa giornata di festa. Grazie alla presenza di alcuni dipendenti e di volontari, sono stati predisposti anche tavoli aggiuntivi per offrire a tutti le dovute comodità. In molti hanno utilizzato il bracere messo a disposizione (con tanto di legna) dall’Università Agraria, e nessuno ha messo in atto comportamenti incivili, come abbandonare i rifiuti o accendere fuochi nella natura. A salutare i presenti ed a prendere parte alla giornata di festa sono intervenuti il Vicepresidente Alessandro Sacripanti ed il Presidente del Consiglio Maurizio Perinu.

Le parole del Vicepresidente Sacripanti mostrano grande soddisfazione per l’ottimo successo dell’area pic nic: “Una bellissima giornata di Pasquetta con tantissime famiglie e soprattutto tanti giovani alla Roccaccia. Ringraziamo di vero cuore i dipendenti che hanno garantito assistenza e servizi, con grande senso del dovere, i volontari Aeopc che hanno prestato servizio antincendio, e tutte le persone che hanno scelto di fare una scampagnata nel pieno rispetto della natura. Un plauso al Presidente Alberto Tosoni che ha creduto nella mia proposta, sostenendola in pieno. Siamo felici di questa giornata per la comunità e continueremo ad essere vicini ai tarquiniesi”.