Seconda sera, quella di oggi, per il Booper Fest, e nuovo tuffo nel passato vintage anni ’50 per Tarquinia: all’Alberata Dante Alighieri tornano i mercatini e lo street food, tra animazione e colori, mentre sul palco di piazza Cavour alle 19 spazio a The Karin Ellies e dalle 21 su quello dell’Alberata saliranno The Swingsters feat. Elena Friedrich, con subito dopo il sj Set di Alicia Von Candlefair. Intanto, l’atmosfera di ieri raccontata dalle foto di Leone Di Marcantonio.