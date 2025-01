Tarquinia torna a festeggiare il Carnevale con tre sfilate di gruppi mascherati

Tornano a Tarquinia i festeggiamenti per il Carnevale, con tre sfilate di gruppi mascherati in programma il 23 febbraio, il 2 e il 4 marzo: il centro abitato si animerà con una parata di colori, musica e allegria, coinvolgendo adulti e bambini.

Un evento organizzato con il supporto della comunità

Le sfilate sono promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gruppi di volontari e scuole di ballo locali. “Vogliamo riprendere una tradizione che è andata persa nel corso del tempo – spiegano dal Comune di Tarquinia –. Sarà una sorta di anno zero, con l’obiettivo di far crescere, edizione dopo edizione, in partecipazione e qualità la manifestazione”. Attualmente, sono coinvolti quattro gruppi mascherati, ma l’invito è esteso a tutte le persone e associazioni interessate a contribuire all’evento.

Un’occasione per unire tradizione e spirito di comunità

“Siamo certi che faremo vivere momenti di gioia e spensieratezza – aggiungono dal Comune – coinvolgendo tutte le generazioni”. L’iniziativa punta a diventare un appuntamento fisso per la città.

Carnevale di Tarquinia 2025