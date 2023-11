Tarquinia, UDC e Popolari alternativi in polemica col sindaco: “Lei si sente apprezzato dai suoi cittadini?”

Riceviamo da UDC Tarquinia – Popolari Alternativi per Tarquinia e pubblichiamo

“È proprio in una Tarquinia di altri tempi tutta cappa e spada, in un’atmosfera soprannaturale, in un territorio desolato e notturno che viene ambientato il nuovo debutto cinematografico “Ai confini del Mondo”.

Videoclip che vede protagonista il Sindaco Alessandro Giulivi nel ruolo di se stesso. Quest’ultimo insegue il proprio obiettivo: eliminare definitivamente l’esistenza del centro storico con i super poteri conferitegli dell’App-ZTL. Dopo essere fuggito dallo Scrigno della Città Fantasma, il primo cittadino riunisce la Giunta della Fratellanza per contrastare l’ingresso di qualsiasi intruso nella città”.

Crediamo che potrebbe essere una buona trama cinematografica… Comunque «Gent.ssimo sindaco, un amministratore, eletto dai cittadini, non si può permettere, su pubblica Carta, di zittire sempre tutto e tutti. Vuole che le mentiamo dicendo che va tutto bene? Vuole che tutti abbiano il suo disegno di città davanti gli occhi?

Sindaco allora Le poniamo delle domande: Lei si sente apprezzato dai suoi cittadini? Ritiene di essere condottiero di un gruppo volontario o generale di un esercito costretto? Si ricordi che Lei è il sindaco di ogni singolo cittadino, non solo di si prodiga in riverenze di circostanza come l’equipaggio della Perla Nera “.