Tarquinia, ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico “Presepe in famiglia”

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico “Presepe in famiglia”, organizzato dall’associazione culturale Viva Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia. Fino al 6 gennaio sarà possibile inviare una email ad ass.cult.vivatarquinia@gmail.com con fotografie (obbligatorie) e video (facoltativo) del presepe, il titolo, il nome dell’autore o degli autori, le dimensioni e il materiale con il quale è stato allestito. Il contest riprende l’iniziativa dell’associazione Amici del Presepe e dal 2020, per il covid, è diventato un concorso fotografico.

La valutazione delle rappresentazioni sarà effettuata da una commissione. Tre i premi: al vincitore assoluto e ai primi classificati delle categorie “Il presepe più originale” e “Il Presepe – Storia di una tradizione che si ripropone da secoli”. Foto e video raccolti saranno pubblicati sulle pagine social dell’associazione Viva Tarquinia.

“Avevamo previsto inizialmente la premiazione entro gennaio – fanno sapere dall’associazione Viva Tarquinia -. L’evoluzione della pandemia, con la notevole crescita dei contagi, ci costringono a posticipare la cerimonia. A oggi abbiamo avuto molte adesioni anche da persone non residenti a Tarquinia. Ci ha fatto molto piacere e per questo motivo abbiamo deciso di farle partecipare al concorso, che vuole sottolineare quanto il presepe sia ancora diffuso e apprezzato, come simbolo di religiosità e tradizione delle feste di Natale”.