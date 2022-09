Tarquinia, venerdì 16 settembre al via l’Oktoberfest: gli appuntamenti del primo weekend

Riceviamo e pubblichiamo

Tutto è pronto, la grande festeggiata è arrivata… e non resta che fare festa: venerdì 16 settembre scatta l’edizione 2022 dell’Oktoberfest a Tarquinia e il mega tendone allestito in questi giorni di fronte al Ditirambo, in via Vincenzo Ferri, nel cuore della zona commerciale della città etrusca.

Al centro di tutto, ovviamente, la birra: quella tipica della tradizionale celebrazione bavarese, riproposta in salsa tarquiniese dopo lo stop forzato degli ultimi anni. Ma non solo: stinchi di maiale, polli arrosto, hamburger e wurstel (tedeschi naturalmente), pane nero di segale, il tutto a suo di musica e divertimento, con tanti momenti di animazione.

Il primo weekend, in particolare, si apre venerdì 16 con Vince Pastano & The Noise Brakers, band rock and blues di ispirazione anni ‘70 che giunge a Tarquinia per una delle ultime date del loro tour estivo. Sabato 17, invece, due colossi della musica rock italiana degli ultimi vent’anni, Antonio “Rigo” Righetti al basso e Mel Previte a chitarra, sax e armonica, storiche spalle musicali di Ligabue, che accompagneranno sul palco i Secondo Tempo, cover band del rocker di Correggio.

Per tutte le serate, cena tipica bavarese a partire dalle 20, poi nel cuore della serata i concerti e, infine, dj set con gli Asterjackers – Ilias Brodolini e Matteo Mascioli –, Alterego e Luca Gee. Ingresso con consumazione obbligatoria. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il 348 1167 692.