Tarquinia, volley femminile da applausi: è in Prima Divisione!

Sabato scorso si è conclusa l’intensa settimana che ha portato l’ASD Pallavolo Tarquinia alla conquista matematica del campionato di II Divisione.

Giovedì 21 si è svolto l’incontro tra le ragazze della società tarquiniese e l’Accademy Civitavecchia: netto il divario tra le due squadre, con il match che ha visto le ragazze di mister Pastore vincere con un netto 3 a 0.

Sabato sarebbe bastato anche soltanto punto, ma la partita contro l’IT&s volley Viterbo (che si sapeva alla vigilia essere una squadra molto forte) è iniziata subito in salita: le ragazze tarquiniesi sono partite molto tese, sbagliando su tutti i fondamentali. Il primo set è stato vinto dalle viterbesi per 25-23. Secondo parziale et che vede le ragazze di casa partire meglio, incisive negli attacchi di Biagiola L. e Ferretti, più ordinate in difesa. Bellissimi scambi tra le due squadre che porta il finale di set ai vantaggi, vinto dall’ ASD per 27-25.

Terzo set ancora giocato alla pari dalle due formazioni, la ragazze di mister Pastore non riescono comunque ad esprimere il loro gioco per tutto il set, il finale è dell’ IT&S per 26-24. Nel quarto set, le padrone di casa partono fortissime, la migliore precisione negli appoggi permette alla regia di Biagiola G. di effettuare un gioco più veloce. Il set si chiude per a favore del Tarquinia per 25-22.

Il punto che serviva rilassa completamente le ragazze dell’ASD che affrontano il tie-break in maniera più serena. Il set praticamente non ha storia, viene vinto per 15-3, ed inizia la festa.

“Siamo partiti molto male, le ragazze giocavano molto tese, sono state molto imprecise su tutti i fondamentali, poi pian piano abbiamo trovato fluidità nel gioco e siamo riusciti a portare a casa questa bella vittoria. Credo che il pubblico si sia divertito, ci sono stati degli scambi molto belli. Complimenti al It&s che ha giocato una splendida partita”, le parole di mister Pastore alla fine dei cinque set.

Queste le giocatrici che hanno vinto il campionato: Biagiola L., Biagiola G., Cristofori G., Tifi M., Ferretti G., Sacconi B., Zamboni E., Sabbatini S., Meloni G., Gufi A., Gufi M., Eichel C., Parrano M., Tosoni A.