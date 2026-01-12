Tarquinia, Zanoli ci riprova: nuova lettera al Comune per intitolare una via a Craxi

dati.camera.it, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Una proposta formale per intitolare una via o una piazza di Tarquinia a Bettino Craxi è stata inviata al Comune di Tarquinia. La richiesta, non la prima in questo senso, è stata di nuovo presentata da Giuseppe Zanoli attraverso una lettera protocollata nei mesi scorsi e indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali: lo stesso Zanoli la rende pubblica oggi, all’avvicinarsi del 25° anniversario della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio.

Il richiamo al messaggio del Presidente della Repubblica

Nel testo della comunicazione viene citato anche il messaggio diffuso dal Presidente della Repubblica Italiana in occasione dello scorso anniversario della morte di Craxi, il venticinquesimo, nel quale viene ricordata la sua figura politica e istituzionale, con riferimento al ruolo svolto come statista. Secondo l’estensore della lettera, tale richiamo rappresenterebbe un elemento utile per avviare una riflessione pubblica più ampia sul significato storico dell’eredità politica dell’ex leader socialista.

L’appello all’amministrazione e al consiglio comunale

La proposta viene presentata come espressione del sentimento di una parte della cittadinanza e si inserisce nel solco di precedenti comunicazioni sul tema. Nel documento si invita l’amministrazione comunale a valutare l’ipotesi di intitolazione senza pregiudizi, individuando in una eventuale decisione favorevole un’occasione per caratterizzare l’azione amministrativa locale e distinguere Tarquinia nel panorama delle iniziative commemorative dedicate a Bettino Craxi.