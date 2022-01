Tarquinia, giovedì 20 gennaio una messa in ricordo di Bettino Craxi. E torna l’idea di intitolargli una via

Una messa in ricordo di Bettino Craxi sarà celebrata il prossimo, 20 gennaio presso la chiesa di San Giovanni, a Tarquinia, in occasione dei 22 anni dalla scomparsa dell’ex leader del Partito Socialista Italiano ed ex Presidente del Consiglio.

“Invito i compagni – spiega Giuseppe Zanoli, uno dei promotori – e tutte le forze politiche a partecipare”. Zanoli è peraltro il primo firmatario della richiesta di intitolazione di una via o una piazza a Bettino Craxi. “Degli ultimi quattro sindaci – spiega Zanoli – l’attuale sindaco Giulivi è stato l’unico a rispondermi, assicurando che gli uffici preposti erano al lavoro sulla proposta. Colgo, anzi, l’occasione per ringraziare il primo cittadino a nome di tutti i firmatari, con la speranza che questo 2022 sia l’anno buono perché venga esaudita”.

Uno degli uomini politici più noti della cosiddetta Prima Repubblica: Craxi è stato il primo socialista ad aver rivestito l’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Coinvolto in seguito nelle inchieste di Mani pulite condotte dai giudici di Milano, subì due condanne definitive per corruzione e finanziamento illecito al Partito Socialista Italiano, e morì mentre erano in corso altri quattro processi contro di lui. Egli respinse fino all’ultimo l’accusa di corruzione, mentre ammise di essere a conoscenza del fatto che il PSI aveva accettato finanziamenti illeciti, lamentando che “per decenni” tutti i partiti si erano finanziati illegalmente senza mai essere “oggetto di denunce”, con atteggiamenti di “complicità”. Da qui la decisione di abbandonare l’Italia, rifugiandosi ad Hammamet in Tunisia, dove morì – nel 2000 fa – mentre erano ancora in svolgimento i procedimenti giudiziari nei suoi confronti.