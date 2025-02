Teatro Boni, il 9 febbraio in scena “Io Filume’” di Franco Di Corcia Jr.

Tornano gli appuntamenti della stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi: domenica 9 febbraio alle 17 e 30 sul palco acquesiano arriva “Io Filume’”, scritto e interpretato da Franco Di Corcia Jr. e accompagnato dalla musica dal vivo di Mattia Pagni. Lo spettacolo, vincitore del premio Spirito Fringe al Roma Fringe Festival 2024, porta in scena una reinterpretazione contemporanea del personaggio di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, attraverso un racconto personale che esplora tematiche di emarginazione e ricerca di accettazione.

Una narrazione tra passato e presente

“Io Filume’” intreccia la storia dell’autore con quella di Filumena, presentandola come un’icona moderna che lotta per amore e dignità. Il monologo alterna le parole di Franco a quelle di De Filippo, costruendo un parallelismo tra due figure accomunate dal desiderio di essere riconosciute e rispettate. La rappresentazione si concentra sul concetto di inclusione, mostrando come il teatro possa essere uno strumento di espressione e riscatto. Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, lo spettacolo riflette sulle illusioni della vita e sulla capacità di trovare forza nelle proprie passioni.

Prossimi appuntamenti e informazioni utili

Dopo “Io Filume’”, il Teatro Boni ospiterà domenica 16 febbraio “Le nostre folli capriole nel sole”, spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2024 con Emanuele Baroni e Iulia Bonagura. La programmazione subirà poi una breve pausa in occasione del tradizionale ballo in maschera di Carnevale, in calendario per sabato 1° marzo. La stagione teatrale, intitolata “Il teatro è l’essenza dell’essere umano”, è sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio. Il Teatro Boni si trova in Piazza della Costituente 9, con biglietti disponibili anche online su Vivaticket. Per informazioni e prenotazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504 (WhatsApp).

“Io Filume’” di Franco Di Corcia Jr.

Data: Domenica 9 febbraio 2025, ore 17:30

Dove: Teatro Boni di Acquapendente

Premio: Spirito Fringe – Roma Fringe Festival 2024

Biglietti: Disponibili su Vivaticket

Indirizzo: Piazza della Costituente 9, Acquapendente (VT)

Info e prenotazioni: www.teatroboni.it – 0763 733 174 – 334 161 55 04 (WhatsApp)