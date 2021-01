Tecnologia: le novità più attese nel 2021

Il 2021 è iniziato da poco ma lascia già intravedere tante importanti novità in arrivo nel campo tecnologico.

Come sappiamo in questi ultimi anni sono stati fatti grossi passi in avanti per quanto riguarda le proposte tecnologiche. Basti pensare a quanto sono cambiati e migliorati i nostri smartphone, oppure gli altri dispositivi tecnologici come le Tv ed i computer.

Una vera e propria rivoluzione che si traduce in una crescita esponenziale anche del mercato degli oggetti tecnologici, soprattutto sul web. Gli e-commerce legati a questo settore continuano infatti a far segnare numeri sempre più importanti. Tra questi c’è ePrice, uno dei punti di riferimento per l’acquisto di prodotti tecnologici online. Gli utenti che utilizzano il noto portale per acquistare le tante novità tecnologiche in rampa di uscita, ma anche per i prezzi che sono da sempre molto convenienti. Inoltre è possibile ottenere un ulteriore ribasso utilizzando un codice sconto ePrice di 10€ valido se si scarica l’app di Tinaba e su un acquisto minimo di 50€.

Ma quali sono le uscite più attese per questo nuovo anno? Attesissima è la tv che si arrotola targata LG. La nuova LG Oled Tv R è infatti innovativa in quanto arrotolabile su sé stesso. Si tratta di un modello da 65 pollici che possiamo utilizzare a nostro piacimento, oppure decidere di far scomparire facendolo arrotolare.

Come la tv, il 2021 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli. Non a caso i migliori brand stanno lavorando per lanciare sul mercato diversi modelli. Samsung ha in serbo per il nuovo anno i due nuovi modelli Z Flip e Z Fold 2. Il primo è uno smartphone pieghevole, mentre il secondo è un tablet che può essere piegato in due.

Cresce l’attesa anche per il nuovo gioiello di casa Apple: l’iPhone 13. In questo nuovo anno arriveranno ben quattro modelli del nuovo dispositivo tecnologico di Cupertino. Quel che è certo è che ci sarà un chip A15 Bionic e schermi ad alta risoluzione, così come le fotocamere interne ed esterne.

Chiudiamo con Microsoft Surface Duo. Un dispositivo tecnologico a metà tra un tablet ed uno smartphone che avrà un display da 8,3 pollici e tante novità che lo renderanno indispensabile sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia per lo svago.