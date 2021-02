Terapia della gestalt: in quali casi è utile?

La nostra vita è fatta di momenti felici, in cui tutto fila liscio in qualunque ambito, da quello lavorativo a quello degli affetti. Altri, invece, sono maledettamente complicati, durante i quali si hanno problemi con le persone che si amano, o si è sopraffatti da stati d’ansia e malessere a livello psicologico, specialmente se si vive in realtà frenetiche come le grandi città. In queste, per fortuna, si ha sempre la possibilità di trovare degli esperti in grado di aiutarci, come lo psicologo gestaltista a Roma in Viale Libia. Già, perché uno dei metodi più efficaci per riuscire a risollevarsi da momenti così difficili è proprio la terapia della gestalt. Ma prima di capire in quali casi ci possa aiutare questo tipo di approccio, bisogna spiegare di cosa si tratta.

Cos’è la Terapia della gestalt?

La Terapia della gestalt è uno dei più importanti metodi psicoterapeutici conosciuti nel nostro Paese, che venne sviluppata e messa a punto a partire dalla metà del secolo scorso negli USA da Fritz Perls. La terapia prende il nome da un verbo tedesco, gestalten per l’appunto, che ha come significato primario quello di “mettere in forma”, altrimenti traducibile in italiano con “dare una struttura significante”. Non a caso, uno dei concetti chiave dell’approccio gestalt è quello che “il tutto è più della somma delle parti”. Questo comporta, quindi, che per comprendere la natura umana, soprattutto a livello psicologico, è fondamentale analizzarla a partire dal contesto globale e non per singoli casi, in modo da avere a disposizione, per l’appunto, un quadro chiaro, una struttura significativa. Obiettivo di questa terapia è quello di portare la persona a un benessere mentale, fisico e sociale assoluto, senza concentrarsi sulla semplice cura ed eliminazione di un determinato disturbo, migliorandone la qualità della vita in toto.

Come agisce in pratica la Terapia della gestalt?

L’approccio psicoterapeutico della gestalt utilizza diverse tecniche ed esercizi, spesso basati sulla creatività, per far sì che la persona possa sviluppare una maggiore consapevolezza di sé stesso, così da poter vivere e approcciare al mondo e agli altri con un certo livello di certezza nelle proprie scelte. Inoltre, la terapia gestalt stimola il più possibile l’apertura all’esperienza e la valorizzazione del lato emotivo, spesso trascurato, in modo da favorire un contatto con ciò che ci circonda di tipo immediato.

In quali casi è utile la Terapia della gestalt?

Solitamente chi si rivolge ad esperti di Terapia gestalt sono persone che soffrono di stati ansiosi piuttosto accentuati o, addirittura, di depressione, ma non solo. L’efficacia della gestalt è stata riscontrata anche nel cercare di portare aiuto a individui che sono dipendenti da sostanze come gli stupefacenti o l’alcool. La gestalt, poi, può aiutare persone che riscontrano problemi in ambito familiare, come nei rapporti tra genitori e figli o tra partner che si rendono conto di avere qualche difficoltà nella propria relazione, specie a livello comunicativo. Infine, questo metodo psicoterapeutico riesce ad aiutare anche anziani rimasti soli o studenti che non riescono ad avere un rendimento scolastico sufficiente, sia nelle scuole dell’obbligo che all’università. Il tutto senza dover assumere psicofarmaci o medicinali che possano influire sullo stato d’animo della persona. I risultati ottenuti finora sono ritenuti soddisfacenti da quasi il 70% dei pazienti che decidono di rivolgersi ad esperti della terapia gestalt, riscontrando un miglioramento notevole della qualità della propria vita e l’apprendimento di metodi e strategie utili per poter gestire al meglio le sintomatologie da cui sono affetti.