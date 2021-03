“Tieni a cuore il rumore”: in libreria e negli store online il nuovo romanzo di Jole Lorenti

Dopo il successo del suo primo romanzo “Vale solo l’amore”, il 23 febbraio è tornata la scrittrice Jole Lorenti con il suo nuovo romanzo: “Tieni a cuore il rumore” e una nuova storia tutta da vivere. Il libro è disponibile in tutte le librerie e negli store online.

TRAMA

Ti sei mai sentito come se scappassi da tutto? Come se, un bel giorno, avessi bisogno di sapere che il tuo posto è altrove? Che troverai sicuramente altre braccia ad aspettarti? Arianna sì, per questo è andata via da Rocca Felice e si è rifugiata a Roma. In una città così grande credi che nulla possa scalfirti, che nessun amore possa tornare a riprenderti, che alcuni sentimenti siano stati per sempre sepolti. Ci vuole coraggio per lasciarsi tutto alle spalle – dice Arianna – e tornare a vivere, miscelarsi tutta quell’aria nei polmoni facendo finta che non ti manchi proprio nulla, che sia tutto a posto così.Ma quando il passato torna a bussare alla tua porta, a volte non puoi fare altro che lasciarlo entrare ed ascoltare quello che ancora, dopo tanto tempo, ha da dirti. E se tornare rimettesse tutto in ordine? E se, invece, fosse solo un errore? Non sai mai quello che stai perdendo quando non fai altro che rifugiarti in un posto diverso senza guardarti indietro.Anche se Roma è tutto quello che hai sempre desiderato, forse, ad un certo punto, devi fermarti. Non importa quanto lontano tu possa andare: alcune geografie sono state pensate proprio per raggiungerti, per ricordarti chi sei quando fuori è buio.E così infili le cuffie nelle orecchie e parti: ma sei sicura di quanti passi sarai in grado di fare?

BIOGRAFIA

Jole Lorenti nasce nel 2000 in Calabria. Ad oggi è una studentessa universitaria della Facoltà di Sociologia con la passione per l’arte in tutte le sue forme, ma in particolare per la scrittura. Nel 2017 ha creato il suo profilo Instagram pensierinevoluzione dove ha iniziato a condividere tutti i suoi pensieri, fino alla pubblicazione del suo primo romanzo “Vale solo l’amore” (2020 – New Book Edizioni) Il 23 febbraio 2021 è uscito il suo secondo libro: “Tieni a cuore il rumore” edito sempre da New Book Edizioni, un romanzo dedicato a tutti quelli che sentono il chiasso dentro, che non riescono a farne a meno, che cercano di tornare a casa senza farsi male e senza perdere sé stessi. Per quelli che non vogliono mettere in ordine nulla, ma sanno quando è il momento di restare o semplicemente per quelli che, con il cuore in mano, credono ancora che possa avvenire qualcosa di bello. Scrivere ha sempre significato, per lei, andare oltre, quasi allo stesso modo in cui riesce a farlo viaggiando: infatti, solo con una valigia tra le mani, consapevole di quello che la sta aspettando, si sente davvero libera.