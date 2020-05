Tolfa, approvato il bilancio del Comune con un solo voto contrario

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’ultima assise consiliare del 27 maggio la maggioranza comunale del Sindaco Landi ha ottenuto un consenso ancora più ampio rispetto al passato. Il bilancio dell’ente è stato infatti approvato con il solo voto contrario della consigliera Carminelli, “ormai sempre più in preda a motivazioni politiche pretestuose e visioni incoerenti”, hanno commentato dalla maggioranza. “La stessa – affermano in un comunicato – è stata l’unica a votare anche contro il taglio di tasse e tariffe da parte dell’amministrazione”.

L’atto finanziario, presentato nel dettaglio dall’assessore Paola Aloisi, ha visto premiato il grande lavoro fatto ed anche tutti i progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti. Nel suo intervento il Sindaco ha illustrato in maniera minuziosa e completa l’attività amministrativa tesa all’ulteriore miglioramento di tutti i servizi comunali ed un piano di progetti di riqualificazione e di opere di livello assoluto.

Si va dalla realizzazione del nuovo campo di calcio, a quella di 8 abitazioni da parte dell’Ater in località Poggiarello. Si procederà poi alla riqualificazione del Palazzo comunale, al completamento del Palazzaccio, al restauro e ristrutturazione completa del convento ex ‘Padri Agostiniani’ che ospita il Polo Culturale, alla realizzazione del parcheggio “Travagli”, alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport con tanto di efficientamento energetico, alla realizzazione di un impianto di compostaggio, alla realizzazione del centro servizi con Allumiere e ad interventi sulle strade interne e sulle stradi rurali. Sono previsti inoltre il rifacimento di condotte idriche in molte zone del paese, e due interventi sulla scuola elementare, uno immediato e l’altro strutturale di adeguamento sismico. Sempre il Sindaco ha comunicato gli importanti investimenti che saranno fatti dalla città metropolitana sulla ex provinciale Santa Severa-Tolfa. Altri importanti interventi sono previsti nella frazione di Santa Severa Nord.

Inoltre Landi ha illustrato tutto il piano di sostegno alle attività commerciali e agli operatori autonomi in genere che oltre a prevedere importanti riduzioni della Tari fino al 50% e il non pagamento della Cosap, si fonda su tutta una serie di attività di sostegno alla ripresa economica.

Alla proposta finanziaria e alla programmazione amministrativa non è seguito nessun intervento e nessuna osservazione e il consiglio ha concluso la seduta con un momento dedicato a riconoscere il grande lavoro svolto dall’Assessore Cristiano Dionisi che ha lasciato con rammarico l’amministrazione comunale per importanti scelte professionali. In apertura di seduta si era proceduto alla convalida della nomina a consigliere comunale di Diletta Virgili.