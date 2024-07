Tolfa Città del Cavallo: nel weekend il 34° Torneo dei Butteri Rionale

Il 34° Torneo dei Butteri Rionale di Tolfa è uno degli appuntamenti estivi più attesi del Comune di Tolfa, in programma il weekend del 27 e 28 luglio 2024. Nato nel 1968, il torneo celebra l’eccellenza equestre dei butteri tolfetani, ispirato dalla prestigiosa Giostra della Quintana di Foligno. I sette rioni di Tolfa competono per la vittoria, con il team vincente che si qualifica automaticamente per il 54° Torneo dei Butteri Regionale, che si terrà il 15 agosto al Polo Fieristico “La Nocchia” di Tolfa. La Pro Loco di Tolfa è responsabile dell’organizzazione, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione di vari enti locali.

Un Weekend di Tradizioni e Competizioni

Il programma del torneo inizia sabato 27 luglio con la sfilata equestre in abiti tradizionali, accompagnata dalla Banda Giuseppe Verdi di Tolfa e dal Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa. Domenica 28 luglio, al Polo Fieristico “La Nocchia”, la competizione sportiva inizia alle 18:00 con l’esibizione dei Musici Sbandieratori. Le tre prove della gara includono il Gioco dell’Anello, il Gioco del Cappello e il Gioco del Vitello, con i giudici di Siena che supervisionano le competizioni. La serata prevede anche uno spettacolo di teatro equestre e una cena con prodotti street food, prima della conclusione delle gare e della proclamazione della squadra vincitrice.

Un Patrimonio Culturale e Equestre di Rilievo

Il Torneo dei Butteri di Tolfa non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare le tradizioni culturali e artigianali locali. Lungo il percorso della sfilata equestre, i visitatori possono ammirare le esposizioni artigianali di cuoio, incluse le famose borse “Catana”. Tolfa è rinomata per la sua razza di cavalli autoctona, il Cavallo Tolfetano, e continua a essere un importante centro per le competizioni equestri. Il recente documentario “Il Torneo dei Butteri”, realizzato da Mirror Media Art, ha documentato oltre mezzo secolo di storia di questo evento, sottolineando l’importanza del torneo nella conservazione e promozione del patrimonio culturale tolfetano.