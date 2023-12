Tolfa, nel weekend torna il Villaggio di Babbo Natale

Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa ha superato ogni previsione, anche nonostante il maltempo che non ha fermato i numerosi visitatori. Durante il Ponte dell’Immacolata (08-09-10 dicembre), il Villaggio ha offerto un’ospitalità straordinaria e proposte natalizie gradite a grandi e piccini con le sue 11 location e i Mercatini di Artigianato Natalizio.

La sensazione di “Tolfa per Tolfa” è stata palpabile in ogni angolo del Villaggio, grazie alla forza organizzativa delle associazioni, rioni, commercianti, ristoratori e volontari. Un team di lavoro che si è consolidato in queste 10 edizioni, con la direzione artistica de “La Filastrocca”, supportata da Elisabetta Marini e Simone Gobbi.

Tre giorni di animazione continua per i bambini, con la partecipazione di artisti, musicisti, compagnie di danza, e la presenza di pony a cura dell’Asd La Concia Performance Horses. La sindaca Stefania Bentivoglio ha espresso gratitudine per il grande successo, sottolineando che il Villaggio di Babbo Natale è diventato un punto di riferimento per l’atmosfera natalizia.

Il Villaggio offre un’ampia varietà di esperienze, dalle esibizioni degli artisti alle location tematiche, dai mercatini di artigianato alle passeggiate con i pony. L’evento ha coinvolto attivamente la comunità e ha dimostrato la capacità di Tolfa di valorizzare e posizionarsi nel panorama regionale.

Il Villaggio di Babbo Natale si conclude il 17 dicembre con la tradizionale tombola e uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. L’evento è stato reso accessibile gratuitamente grazie agli sponsor, tra cui la Regione Lazio, Lazio Crea, il Comune di Tolfa, la Fondazione Cariciv, la Pro Loco Tolfa, l’Università Agraria Tolfa, Città Slow International e i commercianti locali.