Torna il Premio Etrusco: il 20 giugno l’AIAC celebra gli allenatori della Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

Torna il Premio Etrusco, la tradizionale kermesse di fine stagione dedicata al movimento allenatori della nostra provincia organizzata dall’AIAC gruppo di Viterbo. Un’edizione straordinaria: quest’anno infatti spegne la sua quarantesima candelina e lo fa con un parterre di ospiti di grande livello.

L’appuntamento è per martedì 20 giugno 2023 a partire dalle ore 17,30 nella splendida Sala Conferenze del complesso parrocchiale dei Santi Valentino ed Ilario, in Piazza Don A. Marini nel quartiere di Villanova a Viterbo. A presentare la serata sarà il giornalista Rai Massimiliano Mascolo, da sempre vicino al Premio Etrusco, coadiuvato da Fabrizio Ercolani del Corriere di Viterbo.

L’ambito efebo bronzeo denominato “Ombra della Sera” sarà consegnato agli allenatori che hanno vinto i campionati di loro competenza nella stagione corrente e contestualmente verranno assegnati due premi alla carriera ed un premio speciale.

Ad impreziosire la serata tanti ospiti d’eccezione. Sarà presente Renzo Ulivieri, presidente nazionale AIAC, Vice Presidente FIGC e Direttore corsi; Pierluigi Vossi, Vice Presidente AIAC componente dilettanti; Luca Perdomi Segretario Generale; Sergio Roticiani, Presidente AIAC Lazio. Con loro Mauro Lucarini, Vice Presidente dell’A.S. Perugia Calcio e Giuliano Ragonesi, già segretario e attuale Vice Presidente del Settore Tecnico, per decenni colonna portante dell’Associazione Allenatori.

“Sarà una grande giornata di sport con tantissimi ospiti che impreziosiranno la serata. – afferma Otello Settimi, Presidente del Gruppo A.I.A.C. Viterbo- Lo sport ed in particolare il calcio sono vivi, come è viva la passione dei nostri allenatori pronti ad insegnare dapprima i valori e poi le nozioni tecnico-tattiche a tutti i calciatori della provincia. Per il nostro gruppo è un onore organizzare per la 40esima volta il Premio etrusco che è divenuta una delle manifestazioni sportive più attese della provincia. Proprio per questo è mia premura ringraziare le istituzioni e tutti gli sponsor che permettono la realizzazione della rassegna”. Al termine della premiazione buffet per tutti i partecipanti.

PREMIAZIONI ETRUSCO 2023

ZUCCHI Massimo Under 14 – Fulgur Tuscania

MASINI Alessandro Under 16 – Pianoscarano

LUCIDI Massimiliano Under 17 – Flaminia

MASCARUCCI Stefano 3^ categoria – Sassacci

CAPRINI Matteo 2^ categoria – Grotte Santo Stefano

DISTEFANO Alessio 1^ categoria – Gir. A – Ronciglione

BRUNELLI Raniero 1^ categoria – Gir. D – Castel Sant’Elia

PREMIATI ALLA CARRIERA

CHIRICOZZI Franco

GASPERINI Vincenzo