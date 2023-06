Torna La Pineta in Rock: ecco il programma degli otto giovedì di musica sotto la veranda a Tarquinia Lido

L’estate è alle porte e anche per il 2023 La Pineta si prepara a essere il tempio del rock a Tarquinia Lido: la celebre veranda dello stabilimento balneare capitanato dal boss Marco Marzi sarà per i mesi più caldi dell’anno mèta privilegiata di cover band di altissima qualità musicale, per portare in riva al Tirreno sonorità che hanno fatto la storia del rock nazionale e internazionale.

Luglio e agosto intensissimi, una rassegna di otto date tra storiche conferme, graditi ritorni e qualche novità: si parte il 6 luglio con le cover dei Dire Straits affidate ai Dry Avenue, si finiràil 24 agosto con i Tritono Blues Band al ritmo di Steven Ray Vaughan e Jimi Hendrix. In mezzo i Queen, con gli Assentio (13 luglio), il progressive dei Prog Rock Café (20 luglio), il ritorno attesissimo dei Dark Side, cover band dei Pink Floyd (27 luglio), la new entry Easy Deasy con l’hard rock degli AC/DC (3 agosto), il revival’70/’80 dei New Vintage (10 agosto) e i The Spyders (17 agosto).

Un formato a mo’ di concerto che piace, sempre ad ingresso libero, per la felicità degli amanti della buona musica del litorale tarquiniese. E per chi vuole godersi appieno la serata, la possibilità di cenare con la mitica pizza al taglio della Pineta! Possibilità di prenotare i tavoli per cena chiamando allo 0766 864016 o al 348 8529700. Inizio delle serate alle ore 22 e 30.

LUGLIO

6 luglio: Dry Avenue (Cover Dire Straits)

13 luglio: Assentio (Cover band Queen)

20 luglio: Prog Rock Café (Progressive: Jetro Tull, Banco del Mutuo Soccorso, Deep Purple, PFM, Genesis, King Crimson, Marillion, Yes…)

27 luglio: The Dark Side (Cover band Pink Floyd)

AGOSTO

3 agosto: Easy Deasy (Cover AC/DC)

10 agosto: The New Vintage (Revival anni ’70/’80)

17 agosto: The Spyders (Cover David Bowie, Neil Young, Led Zeppelin)

24 agosto: Tritono Blues Band (Cover Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix)