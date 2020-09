Torna “Sui sentieri della Maremma”: dal 20 settembre visite guidate, bike, cavallo e trekking

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 20 settembre, la S.T.A.S. propone la visita guidata del Castello di Montebello e percorsi diversificati che attraverso gli splendidi scenari collinari del basso corso del fiume Marta raggiungeranno i resti dei centri fortificati sorti durante il Medioevo a confine tra i territori di Corneto (Tarquinia) e Toscanella (Tuscania). Le visite guidate si svolgeranno in quattro diverse modalità, ciascuna lungo distinti percorsi che si snodano lungo i rilievi che fiancheggiano il fiume, immersi in paesaggi ancora oggi incontaminati.

Per il percorso a cavallo, l’appuntamento è – ore 8.30 – presso l’Agriturismo Re Tarquinio (www.agriturismoretarquinio.it), raggiungibile con mezzi propri dalla SS Aurelia, quindi SP Tuscanese, imboccando la Strada vicinale di Montebello. Partenza ore 9.00, con Massimo Nassi e le amazzoni dell’Associazione Fiori di Maremma.

Per chi volesse partecipare esclusivamente alla visita guidata, il luogo di appuntamento è – alle ore 10.45 – il Borgo di Montebello, raggiungibile con mezzi propri dalla SS Aurelia, quindi SP Tuscanese, imboccando la Strada vicinale di Montebello.

Per il trekking, il luogo di appuntamento alle ore 8.30, è sempre il Borgo di Montebello, di fronte alla chiesa troverete il responsabile della ASD Etruschi Runners. Il percorso è facile (T/E: turistico escursionistica, totale km 10 ca.). Si suggerisce abbigliamento comodo: scarpe per cammino, zaino con acqua e giacca antivento (o k-way se tempo instabile).

Anche per il Bike, il luogo di appuntamento alle ore 8.30, è il Borgo di Montebello. Lì troverete i responsabili dell’Etrusca Bike, che hanno studiato – sia per l’andata che per il ritorno – un percorso TRANQUILLO adatto anche ai bambini.

Un sentito ringraziamento a Tutti gli Enti e le Associazioni coinvolte, per il sostegno e il supporto nell’organizzazione dell’evento, che si svolge con il supporto del MIBACT, in collaborazione con le Associazioni Fiori di Maremma, Etrusca Bike e l’ASD Etruschi Runners, quindi gode del patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia e della rivista Cavallo Magazine.

Ulteriori informazioni le trovate sulla pagina fb della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dove figurano i numeri utili per ciascuna modalità di visita e per chi interessato al pranzo presso l’Agriturismo Re Tarquinio. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 27 settembre.