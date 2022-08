Torneo “ElBlanco Volley” di pallavolo sulla sabbia: a Tarquinia Lido oltre 50 ragazzi pronti a giocare e divertirsi

Riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso il torneo “ElBlanco Volley” di pallavolo sulla sabbia: un regolamento a metà strada tra beach volley e pallavolo, per andare incontro ai piccoli atleti nati tra il 2008 e il 2011. Una competizione snella, “pizza e fichi” come nell’antica Roma: sabbia per giocare e divertirsi, all’insegna dello Sport per tutti.

Quindici le squadre nel tabellone grazie alla partecipazione di oltre 50 ragazzi: abbiamo visto in campo Samuele Clementucci, John Dominique Nuzzi, Tiziano Amantini, Matilde Felici, Anna Farroni, Emanuele Jacopucci, Chiara Ciufolini, Asia Fiaccadori, Emma Fattori, Giada Blanchi, Elisa Propeti, Margot Pimpinelli, Dario Capitani, Giacomo Petrassi, Francesco Furlan, Maria Letizia Sposetti, Rachele Petreti, Elisa Marchetti, Elisa Capitani, Damiano Marchini, Lorenzo Costantini, Maria Sestili, Alessandra Bianchi, Desirée Sacconi, Paolo Battista, Riccardo Sileoni, Manuel Felci, Chiara Maneschi, Maria Benedetti, Giorgia Brignola, Susanna Benedetti, Mark Primak, Alice Capitani, Alessandro Ricci, Alessandro Juvarra, Daniele Proli, Arianna Mencarini, Lorenzo Tamiri, Leonardo Sanfilippo.

Complimenti alle compagini che hanno raggiunto il podio: sul gradino più basso il gruppo di Simone Viola, Agostino Marcoaldi e Niccolò Bordo; al secondo posto Loretta Rezzonico, Elisa Cecchetti e Bianca Testaguzza; al primo Giulia Mazzacane, Mattia Biagiola, Nicolò Ferretti. Alla cerimonia di premiazione è intervenuta la pallavolista Veronica Guidozzi, ex giocatrice A1 nella Vigor Volley Novara, che ha voluto omaggiare la prima squadra con una maglia da beach volley. Per tutti gli atleti che hanno partecipato al torneo simpatici portachiavi a soggetto marino e agli intervenuti “cioccolata party”, gentilmente offerta dallo Stabilimento.