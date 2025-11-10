“Tra storia e memoria”: passeggiata nel centro storico di Tarquinia con “Tarquinia Sottosopra”

Un pomeriggio dedicato alla scoperta del centro storico con la passeggiata “Tra storia e memoria”, in programma sabato 15 novembre 2025 alle ore 15, con partenza dalla Barriera San Giusto. L’iniziativa, aperta a tutti e a partecipazione gratuita, rientra nel programma della rassegna “Tarquinia Sottosopra”, realizzata in collaborazione con ASD Archeobike. L’appuntamento offrirà ai partecipanti un percorso tra passato e presente, per conoscere vie, contrade e luoghi simbolo della città attraverso una prospettiva diversa e coinvolgente.

Un viaggio tra tradizioni e mestieri antichi

Il percorso si snoderà tra le antiche terzerie e contrade del centro storico, con soste dedicate alla visita dei laboratori artigiani che ancora custodiscono antichi saperi e tradizioni locali. Sarà l’occasione per osservare da vicino le arti del legno, della ceramica e del ferro battuto, che rappresentano un patrimonio culturale e identitario fondamentale per Tarquinia. La camminata si propone come un viaggio partecipativo, in cui storia, arte e manualità si intrecciano in un racconto vivo del territorio.

Una rassegna per riscoprire la città

La manifestazione “Tarquinia Sottosopra”, promossa dal Comune di Tarquinia con il contributo della Regione Lazio, prosegue così il suo percorso di valorizzazione dei luoghi storici e delle comunità artigiane locali. “Tra storia e memoria” sarà una passeggiata aperta a cittadini e visitatori, senza necessità di prenotazione, per riscoprire Tarquinia attraverso il ritmo lento dei passi, le storie dei luoghi e il lavoro delle mani. Per informazioni è possibile contattare il numero 0766 849 282.