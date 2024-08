Tragedia a Marina Velca: uomo muore precipitando dalla cisterna

Una notizia terribile scuote Tarquinia in questa giornata di fine agosto: Carlo Picano, noto imprenditore della zona, ha perso la vita questa mattina.

A quanto si apprende, l’uomo, 66 anni, sarebbe precipitato dalla cisterna di Marina Velka, il fungo, come è noto ai residenti, in località Voltone: una caduta che ha reso inutile ogni tentativo di intervento da parte dei soccorsi. Intervenuti, sul posto, gli operatori del 118, e i carabinieri, per completare i rilievi del caso e ricostruire la vicenda: saranno proprio questi accertamenti a chiarire la dinamica dell’avvenuto.