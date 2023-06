Trail degli Etruschi: ultimi giorni per iscriversi e vivere un’esperienza straordinaria tra natura, storia e agonismo

Tredici kilometri di spettacolo agonistico, naturalistico e storico, correndo tra le colline che hanno costruito la storia di Tarquinia: sabato 24 giugno si corre il Trail degli Etruschi e le terre della civiltà misteriosa e creativa della Tuscia diventano scenario di una gara dell’incredibile appeal.

Poco prima del tramonto, verrà dato il via dai piedi del palazzo comunale, sul colle che oggi ospita Tarquinia, con gli atleti chiamati a percorrere un anello che bacia l’altura su cui, invece, la civiltà etrusca della città antica dominava la valle del Marta: un mix di saliscendi, tra asfalto e sterrato, godendosi interi kilometri privi di antropizzazione e panorami mozzafiato sino al mare prima di tornare nel cuore medievale della città.

Ultimi giorni per completare l’iscrizione, che costa 15 euro (traildeglietruschi@gmail.com – IBAN IT51L 07601 14500 0010 6544 5882). Per ogni informazione si può chiamare il 348 825 1664. Il Trail degli Etruschi 2023 è organizzato da Etruscan Castle in collaborazione con Etruschi Runners e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. La gara è inserita nel circuito Lucio Loreti edizione 2023.