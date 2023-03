Transizione digitale per 4 aziende su 10: gli “essentials” del business online

A sei anni dalla nascita del Piano Nazionale dell’Industria 4.0 , introdotto nel settembre 2016, oggi l’Italia si posiziona al decimo posto della classifica europea per integrazione del digitale nelle imprese.

Adottare soluzioni digitali per accrescere il valore dei beni e dei servizi proposti ai clienti è oggi fondamentale per inserirsi in qualsiasi mercato. Di seguito si vedranno alcuni tra gli strumenti essenziali di cui dotarsi per avviare e migliorare il business online.

Indice Desi e crescita delle startup innovative

La transizione al digitale è una realtà già consolidata per 4 aziende su 10 in Italia, che hanno scelto di investire nelle nuove tecnologie e nelle nuove competenze per i propri lavoratori. Sebbene l’indice Desi (Digital Economy and Society Index) faccia riferimento soprattutto a un aspetto amministrativo come la fatturazione elettronica (usata dal 95% delle imprese italiane contro il 32% delle imprese europee), il fenomeno della digitalizzazione è legato anche ad altri fattori, come l’uso delle tecnologie cloud, integrate dal 38% delle aziende italiane.

Si assiste, inoltre, alla crescita delle startup innovative, che sfruttano i benefici della digitalizzazione . Al primo luglio 2022 le startup innovative registrate erano 14.621, il 3,7% delle nuove società di capitali iscritte, con un aumento rispetto al trimestre precedente dell’1,8%, pari a 259 unità. Crescono dello +0,5% anche le startup avviate da giovani under 35, che raggiungono così il 17,4% del totale.

Business essentials per un’azienda più digitale

Per gestire adeguatamente una presenza online, soprattutto quando si decide di puntare molto sul sito web aziendale, un’ottima soluzione è anzitutto acquistare un abbonamento a un server vps , ossia un servizio di hosting privato e virtuale molto economico rispetto a un server dedicato. Grazie a un server vps si avrà un ambiente dedicato da gestire in totale autonomia.

Un altro business essential da non sottovalutare, oltre alla creazione di un sito web funzionale e user-friendly, è l’utilizzo dei social network. I profili social aziendali, infatti, fungono da importanti biglietti da visita e garantiscono una vicinanza online tra clienti e azienda. Oggi, purtroppo, sono utilizzati solo dal 32,4% delle grandi imprese in Italia.

Completa la credibilità dell’azienda l’identificarsi con una PEC aziendale: comunicare e inviare documenti tramite PEC differenzia infatti l’azienda dagli spam e attribuisce una forma di affidabilità online, oltre ad avere il valore legale di una raccomandata A/R. Ultima ma non per importanza la firma digitale, che conferisce validità legale e integrità ai documenti, pur firmando in pochi secondi da smartphone o pc.

Oltre a questi strumenti, necessari per sostenere il business online, è importante definire delle strategie da seguire per rafforzare la brand awareness (ossia la “consapevolezza” del marchio) sul web, come per esempio la SEO e il Social Media Marketing.