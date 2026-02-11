Trenitalia, nei weekend dal 13 febbraio al 22 marzo modifiche ai treni tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense

Nei fine settimana compresi tra il 13 febbraio e il 22 marzo 2026 la circolazione ferroviaria subirà modifiche nel tratto tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione della nuova fermata di Pigneto.

Gli interventi interesseranno alcuni servizi del Regionale di Trenitalia, oltre a collegamenti Intercity e Intercity Notte, con variazioni di percorso, limitazioni di tratta e modifiche d’orario previste prevalentemente nelle giornate di sabato e domenica.

Coinvolte le linee FL1 e FL3, variazioni anche per Intercity e Notte

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, che saranno limitati o avranno origine a Roma Tiburtina e Roma Ostiense, e FL3 Roma – Cesano/Viterbo, i cui convogli saranno limitati o originari a Roma Ostiense.

Il servizio Leonardo Express da e per Fiumicino Aeroporto resterà regolare. Subiranno invece deviazioni di percorso, con perdita di alcune fermate e variazioni di orario, i treni Intercity Milano – Napoli/Salerno, Prato – Napoli, Milano – Reggio Calabria e gli Intercity Notte Torino – Salerno e Milano – Siracusa/Palermo, limitatamente ai fine settimana. Per gli Intercity Notte le modifiche potranno interessare anche il venerdì.

Canali di vendita aggiornati e informazioni per i viaggiatori

Tutti i canali di acquisto di Trenitalia risultano già aggiornati con le variazioni previste. Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione Infomobilità, e tramite il servizio Smart Caring personalizzato sull’app Trenitalia.

Per ulteriori chiarimenti è attivo anche il call center gratuito al numero 800 89 20 21. L’invito ai viaggiatori è quello di verificare sempre lo stato del proprio treno prima della partenza, soprattutto nei giorni interessati dai cantieri.