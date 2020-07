Tuscania Volley, dalla Superlega, il palleggiatore Sebastiano Marsili per una diagonale da sogno

Riceviamo e pubblichiamo

La Maury’s Com Cavi Tuscania completa la diagonale palleggiatore-opposto. Dopo l’arrivo di Hidde Boswinkel arriva dalla Superlega Sebastiano Marsili, palleggiatore trevigiano classe 1996, reduce da due stagioni di fila a Vibo Valentia.

Cresciuto nel vivaio del Volley Treviso, prende parte a numerosi campionati nazionali a livello giovanile prima di diventare protagonista dal 2013 al 2015 in B2. Nell’estate del 2015 arriva la chiamata della neopromossa Civita Castellana in A2 dove viene chiamato ad affiancare l’esperto Paolucci in regia.

Terminata l’esperienza laziale, approda a Bergamo alla corte di coach Graziosi per disputare la stagione 2016-17. In maglia Olimpia raggiunge la finale play-off promozione (persa contro Castellana Grotte) e si rende prezioso soprattutto al servizio, fondamentale in cui viene spesso chiamato in causa dalla panchina (a fine stagione saranno 20 gli ace realizzati).

Nell’ultima stagione in A2, Marsili, che è alto 181 cm, si mette in luce con la maglia della Materdominivolley.it Castellana Grotte: buona la sua prima esperienza da titolare con 87 punti realizzati e la miglior performance a muro nel ruolo dei palleggiatori con ben 41 block messi a segno.

Nella scorsa stagione è stato il vice Zhukuoski a Vibo Valentia.

Finora a Tuscania ti hanno conosciuto, e apprezzato, come avversario ai tempi di Civita Castellana e Bergamo. Ora vestirai la maglia bianco azzurra. Cosa ti ha portato a scegliere la Maury’s Com Cavi e quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

“E’ vero, ho incontrato Tuscania diverse volte e mi ha sempre stupito la straordinaria voglia di vincere dei giocatori ma soprattutto il suo pubblico, sempre presente e caloroso e questi ricordi mi hanno spinto a firmare. Per quanto riguarda i miei obiettivi si trovano d’accordo con il progetto di coach Tofoli: si punta in alto cercando di far diventare il prossimo un grande anno”.

Veniamo a te, quali sono i tuoi hobby e cosa fai nel tempo libero?

“Passo la maggior parte del tempo con gli amici o rilassandomi guardando film o serie tv. Naturalmente, mi piace stare in famiglia”.

Il Tuscania Volley ringrazia Giacomo Leoni per la grande professionalità dimostrata nella passata stagione e gli augura le migliori fortune per la sua carriera.

CARRIERA

2020/2021 A3 Maury’s Com Cavi Tuscania

2019/2020 A1 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2018/2019 A1 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2017/2018 A2 Materdominivolley.It Castellana Grotte

2016/2017 A2 Caloni Agnelli Bergamo

2015/2016 A2 Globo Scarabeo Civita Castellana

2013/2015 B2 Volley Treviso

2011/2013 Giov. Volley Treviso